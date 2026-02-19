女優の山本美月が１９日、都内で「Ｌｅｍｉｎｏコンテンツ発表会２０２６」に出席した。配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」のイベント。山本は同サービスで配信されるドラマ「罪と恋」（今秋公開予定）で主人公の裁判官役を務める。同作のオファー時を振り返り「子育てもある中で、できるのかなと不安も大きかったけど、Ｌｅｍｉｎｏさんが私の生活に寄り添う形でお仕事させていただけるということだったので、その撮影環境に感銘