「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）阪神の新外国人、イーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝が今キャンプ２度目のライブＢＰに登板。打者のべ１２人に対して３８球を投じ、安打性の当たり２本に封じた。前回と違い、前に置かれていたネットを外してマウンドへ。前川には左中間に安打を許したが、梅野には内角のスイーパーでバットを折り、二ゴロに打ち取るなど、コーナーに投げ分ける制球力を披露した。左