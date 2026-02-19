【モデルプレス＝2026/02/19】お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が2月17日、自身のInstagramを更新。息子の合格祝いを公開した。【写真】49歳吉本芸人「値段も大きさも凄い」息子が欲しがっていた合格祝い◆ダイアン津田篤宏、息子の合格祝い公開津田は「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届いた こんなにもでかいとは！」と記し、ダイニングテーブルに置かれた「PG UNLEASHED 1／60 νガンダム」の大きな箱とともに写る自身