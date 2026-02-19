ボーイズグループCLOSE YOUR EYESのチャン・ヨジュンが、健康上の理由によりスケジュールを欠席する。2月19日、所属事務所UNCOREは「チャン・ヨジュンは最近、体調に異変を感じて病院を受診し、精密検査の結果『横紋筋融解症』と診断された」と発表した。【注目】CLOSE YOUR EYES・日本人メンバーの“衝撃告白”続けて「医療スタッフの見解によると、入院治療および経過観察が必要な状態と判断されたため、約1週間の入院治療を行う