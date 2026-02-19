【フィグゼロ1/6 ヴァッシュ・ザ・スタンピード】 9月 発売予定 価格：31,900円 Threezeroは、フル可動フィギュア「フィグゼロ1/6 ヴァッシュ・ザ・スタンピード」を9月に発売する。価格は31,900円。 本商品はアニメ「トライガン」の主人公にして「人間台風（ヒューマノイド・タイフーン）」の異名を持つヴァッシュ・ザ・スタンピードを1/6