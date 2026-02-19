ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）が19日、初回放送を迎える。【写真】小島瑠璃子＆2歳長男のほっこり親子ショット同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。今回スタジオMCを務める小島は、本番組が芸能界復帰後初の番組MCであり、初の番組レギュラー出