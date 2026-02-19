来場者でにぎわうユニバーサル・スタジオ・ジャパン＝2025年4月、大阪市此花区ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）の運営会社は19日、正社員の給与を3月から平均6.5％引き上げると発表した。賃上げは3年ぶり。パート・アルバイト従業員の時給も一律で70円引き上げ、1330〜1660円とする。大阪・関西万博開催で観光地として注目が集まる中、待遇改善でクルーの採用拡大や定着を目指す。USJでは、正社員が約3600人、