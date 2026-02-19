俳優の井上芳雄（46）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。小学1年生になる次男について語った。2016年に歌手の知念里奈と結婚。知念の連れ子である長男は19歳となり、現在ドイツにバレエ留学中。7歳の次男について、井上は「小学1年生。まだ可愛い盛りですね」と告白。次男は幼い頃から自身や妻の稽古場を見学しており、舞台公演も大人しく鑑賞。「最近好みがはっきりしてきたみたいで、ハ