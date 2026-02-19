漫画家の倉田真由美氏が１９日、Ｘに「格差が拡大するばかり」と現状への思いをつづった。倉田氏は「３０年前、漫画家デビューしたての頃、連載一本もなく東京での一人暮らしでカツカツだったけど、まあ何とかなっていた。アルバイトしながら細々漫画を描いていた。今だとあの働き方では暮らせなかっただろうから、漫画家諦めていたかもしれない」とデビュー当時の心境をつづった。現状について「景気が良くなっても格差が拡大