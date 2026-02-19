アパートの賃貸経営を行う場合、まずは金融機関から借り入れを行って物件を購入するのが一般的です。しかしこのような場合、借入れのある収益物件を残して所有者が亡くなると、起こり得るのが「負債をめぐる兄弟間の相続トラブル」です。果たして回避することはできるのでしょうか？不動産と相続を専門に取り扱う、山村法律事務所の山村暢彦弁護士が解説します。アパートローンの相続が厄介なワケ家族に資産を残してあげたい――