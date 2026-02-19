「バズった竜親分をあげとく。10キロの米よりデカい竜親分」【写真】抱っこしたら、こんなに大きかったんですそんな投稿がXで注目を集めている。話題の主は、キジトラの保護猫“竜親分”。10キロ超えの体格と、どこか任侠映画の主人公のような佇まいで、多くのファンに愛されてきた。投稿したのは、竜親分の飼い主（@RyuOyabunn0118）さん。アカウントでは、2024年3月16日に15歳で虹の橋を渡った竜親分の“生き様”を振り返ってい