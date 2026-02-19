トヨタ「新型RAV4 PHEV」発表！トヨタは2026年2月19日、ミドルサイズSUV「RAV4」のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを、同年3月9日に発売することを発表しました。「Life is an adventure」をコンセプトに掲げる第6世代RAV4は、先行して登場したハイブリッド（HEV）モデルに続き、このPHEVの投入によって「どこへでも行けそう、なんでもできそう」というブランド価値をさらに強固なものにします。【画像】超カッコいい！ こ