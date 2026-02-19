アジアサッカー連盟（AFC）は２月18日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16の組み合わせを発表した。ACLEのリーグステージ全日程が終了し、東地区では日本勢がトップ３を席巻。FC町田ゼルビアは首位、ヴィッセル神戸が２位、サンフレッチェ広島は３位でラウンド16に駒を進めている。一方、西地区ではサウジアラビア王者のアル・イテハドやカリム・ベンゼマらを擁するアル・ヒラルなどがラウンド16入り