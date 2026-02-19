ドイツ１部のボルシアMGが、トッテナムから期限付き移籍中の高井幸大について、来季以降も引き続きレンタルで確保する構想を検討していることが明らかになった。ドイツ紙『Rheinische Post』が伝えている。ボルシアMGは21歳の日本人DFに対して、買い取りオプションを保有しているが、その金額の高さから、現在の財政状況では行使は困難とみられている。同紙によると、「クラブ関係者の間では、高井の来季以降の残留を可能にす