欧州の名門セルティックに加入して以降、中盤の軸として活躍していたMF旗手怜央だが、今季は低調なパフォーマンスで、最近の試合ではレギュラーの座を失っている。なぜ不調に陥ったのか。英メディア『Daily Record』は、「日本のスターは調子を落としており、１月の移籍が実現しなかったことで不機嫌になったと多くの人が信じている」と報じている。しかし同メディアによると、旗手と今冬の移籍市場について腹を割って話し合