台湾の人気屋台グルメが大阪に！阪神梅田本店１階で開催中のイベント「食祭テラス的台湾の世界」。台湾の人気屋台グルメが所狭しと大集結。また会場でさまざまな台湾茶の楽しみ方も体験できます。台湾の屋台グルメ、ほかにもエビや豚骨出汁のスープに肉そぼろなどの具材を合わせたタンツーメンや、豚の角煮やアヒルのたまごなどの具材をふんだんに盛り込み、蒸しあげた肉ちまき。大きな鶏むね肉をタピオカ粉を使った衣で揚げ