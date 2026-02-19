放送倫理・番組向上機構（BPO）は18日までに、放送倫理検証委員会を開き、日本テレビ『月曜から夜ふかし』への意見について、日テレ側から提出された再発防止に関する取り組み状況などの対応報告について検討し、報告を了承、公式サイトに掲出した。報告書では出演承諾書の改訂や全体研修VTRの作成など、再発防止の取り組みが記載されている。【写真】番組公式サイトに掲載されたお詫び全文『月曜から夜ふかし』3月24日放送回