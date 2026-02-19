高市政権の「積極財政」期待で銀行株に追い風 衆議院選挙で、高市首相が率いる自民党が圧勝した。株式市場では「責任ある積極財政」の推進により、日本経済の拡大が進むとの期待感で日経平均株価が最高値圏で推移している。 国内景気が拡大すると、企業では設備投資が増え、個人では賃金上昇を通じて住宅需要の伸びにつながる。銀行にとっては資金需要が伸び、金利が上昇傾向にあることで利ザヤが改善し、収益改善が進んでいる。