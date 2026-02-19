23日から全国で放映される、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の新CMに、俳優の川口春奈（31）と清原果耶（24）が出演。CMは、2人が街に出かけ「いま、欲しいアイテム」など“いま”を見つけながらショッピングを満喫する内容となっている。【映像】川口春奈、最近全力で取り組んだことを明かすCMの内容にちなみ、“いま”ハマっているものを聞かれた2人は、次のように答えた。川口「恋愛リアリティーショーを、