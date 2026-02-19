【モデルプレス＝2026/02/19】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月18日、自身のInstagramを更新。キーマカレーの昼食写真を披露し、注目を集めている。【写真】41歳元モー娘。「主婦のワザ感じる」話題の1人分ランチプレート公開◆石川梨華「時間をかけて作ったキーマカレー」公開石川は「ちょっと前に時間をかけて作ったキーマカレー」とつづり、写真を投稿。この日は「小分けにして冷凍してあったので 今日は目玉