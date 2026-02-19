【モデルプレス＝2026/02/19】乃木坂46による新番組「乃木坂工事延長中」が、4月よりLeminoで配信されることが発表された。【写真】乃木坂46、透明感際立つドレス姿で登場◆乃木坂46新冠番組、Leminoでスタート「乃木坂工事延長中」は、乃木坂46の“知らざる魅力”に迫る新番組。 冠バラエティー「乃木坂工事中」の本編には入り切らなかった企画の延長戦やここでしか見られない新企画を届ける。 メンバーのそれぞれの素顔や関係性