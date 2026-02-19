立憲民主党の辻元清美参議院議員は2026年2月18日、自身のXを更新。同日実施された参院本会議での首相指名選挙について言及した。「リベラルの立場は容易ではない」首相指名選挙では、自民党の高市早苗総裁は1回目の投票で過半数（124票）を得られず、小川淳也中道改革連合代表との決選投票にもつれ込み、高市氏（125票）が小川氏（65票）を上回り、第105代内閣総理大臣に選出された。第2次高市内閣が発足した。この件について、辻