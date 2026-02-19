早明浦ダム19日午後2時半ごろの様子【水資源機構 提供】 高知県にある早明浦ダムの貯水率の低下を受け、吉野川水系水利用連絡協議会は2月20日午前9時から第2次取水制限を行うことを決めました。香川用水への供給量のカット率は30％です。 早明浦ダムの19日午前0時の貯水率は44.3％で、平年値を約36ポイント下回っています。2月9日から第1次取水制限を行っていて、今後も降水量が少ないと予想されることから早めの対応をと