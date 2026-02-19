リンクをコピーする

アジア株韓国サムスン電子が史上初の19万ウォン「HBM4」700ドルに設定か 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26705.94（休場） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5655.24（+148.23+2.69%） 豪ＡＳＸ２００指数 9088.60（+81.62+0.91%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83512.88（-221.37-0.26%） アジア株式市場の大半は春節（旧正月）