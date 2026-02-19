オセアニア通貨の上昇一服、ドル円は高止まり円安・ドル買い オセアニア通貨の上昇一服。豪ドルとNZドルが対ドルで上げをほぼ帳消し。豪ドル円は一時109.70円手前まで上昇後109.30円台まで軟化。NZドル円は一時92.70円台に上昇しきのうの下げを帳消しにした。その後は92.50円台に軟化している。 NZ中銀の「ハト派」据え置きを受け早期利上げ観測が消滅しているが、シルクNZ中銀総裁補がきょう「経済回復ペースが速ま