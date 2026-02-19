日本時間午後１０時半に２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が発表される。大方の予想は７．５となっており、前月の１２．６を下回り、２カ月ぶりに低下するとみられている。１７日に２月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数が発表されており、予想を上回っていた。２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数も同様の結果になれば、ドルが買われる可能性がある。 また、日本時間午後１０時半には１