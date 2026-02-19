北朝鮮の金与正氏が、韓国による無人機侵入問題への対応を「高く評価する」と表明した。朝鮮中央通信によると、金正恩総書記の妹・金与正氏は19日、談話を発表し、韓国の統一相が、民間人による無人機の北朝鮮侵入について遺憾の意を示し、再発防止を約束したことを「高く評価する」と表明した。一方で、北朝鮮の主権侵害が再び起きた場合は「恐ろしい事態に直面することになる」と警告し、韓国と接する境界線周辺で警戒を強化する