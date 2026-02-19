フィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアが１９日、日本テレビ系「ＺＩＰ！」に生出演。２人でピザを食べてお祝いしたことを明かした。今シーズンは五輪に向けて油モノを避けるなど、徹底した食事管理を続けていたこともあり、三浦は「きょう夕方においしいピザ食べました。シーズン中はずっと節制していたので、久しぶりの油でした」と笑みを浮かべて明かした。木原も「