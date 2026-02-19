東京衡機が大幅高となっている。各メディアが「日米関税合意に基づく５５００億ドル（約８５兆円）の対米投融資の第２弾案件として、次世代型原発の建設が有力となっていることが１９日、関係者への取材で分かった」と報じており、関連銘柄として人気化しているようだ。 子会社の東京衡機試験機は、原子力発電設備向けガスタービン材料の耐久性評価に欠かせない高精度クリープ試験機を提供。高温・長時間にわた