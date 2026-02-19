「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、ブックオフグループホールディングスが「買い予想数上昇」で１位となっている。 １８日取引終了後に伊藤忠商事との資本・業務提携を発表した。伊藤忠傘下のファミリーマート店舗網を活用し、両社のサービス及びチャネル連携による新たな顧客接点の創出・拡大に向けた取り組みを重要な施策の一つとして予