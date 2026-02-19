ゼンショーホールディングスが続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は１８日、同社株の投資判断「オーバーウエート」を継続するとともに目標株価を１万２２００円から１万３０００円に引き上げた。投資家の懸念の強かった米国持ち帰りすし事業のスクラップ＆ビルドが完了し、来期業績拡大が織り込みやすい環境になったと指摘。２６年３月期の営業利益は８４０億円（会社予想８２０億円）