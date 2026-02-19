エクシングは、自社で展開しているカラオケサービス『カラオケJOYSOUND for STREAMER』が、GMOペパボが運営する配信画面デザインサービス『Alive Studio byGMOペパボ』とコラボレーション企画を展開することを発表した。 【画像あり】コラボレーション素材の使用例 第1弾となる今回は、『Alive Studio byGMOペパボ』でのコラボレーション素材・エフェクトの追加される。 カラオケルー