ジュビロ磐田は17日、『モーニング娘。’26』の弓桁朱琴さんとのコラボ『GETTER 78』グッズの発売が決定したと発表した。浜松市やらまいか大使の弓桁さんは、28日にヤマハスタジアムで行われる福島ユナイテッドFC戦に来場。コラボグッズは、弓桁さんの誕生日7月8日にちなんだ背番号78と、ニックネーム「げったー(GETTER)」が入ったTシャツ、タオルマフラー、ユニフォーム型アクリルキーホルダーの3種類となる。クラブは公式