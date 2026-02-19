福島ユナイテッドFCは19日、DF後藤裕二(25)の所属クラブがヴェルフェ矢板(関東2部)に決まったことを発表した。栃木県出身の後藤は矢板中央高から順天堂大を経て、2023年にソニー仙台(JFL)へ。2025年に福島へ加入したが、出場記録は天皇杯1試合1ゴールとなり、同シーズン限りで契約満了となっていた。クラブは公式サイト上で「1年間、クラブのためにご尽力いただいたことを心から感謝いたします」とメッセージを送っている。