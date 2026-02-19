２０１８年に死刑が執行されたオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚（執行時６３歳）の次女（４５）が、国に元死刑囚の遺骨と遺髪の引き渡しを求めた訴訟で、国側は１８日、引き渡しを命じた東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。元死刑囚の遺骨などについては、引き渡し先を次女とした家事審判の判断が２１年に確定したが、その後も国が保管し続けている。今月５日の高裁判決は、「オウムや後継団体