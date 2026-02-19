◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第5クール1日目(19日、那覇）巨人の1軍キャンプは第5クールがスタート。21日から始まるオープン戦を前に、それぞれの調整が続いています。今季から巨人でプレーする則本昂大投手は、朝からブルペンで投球を行いました。その後は、船迫大雅投手とペアを組み、さまざまな練習メニューをこなす様子も。立ち幅跳びでのフィジカルチェックでは、距離を競い合って笑顔を見せるなど、すっかり打ち解けた様