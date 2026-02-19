エルフィンＳ４着のアドマイヤシュラ（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父エピファネイア）は忘れな草賞・リステッド（４月１２日、阪神競馬場・芝２０００メートル）へ。万両賞４着のフロムレイブンは浜中俊騎手との新コンビで報知杯フィリーズレビュー（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）に参戦。７日の京都で１勝クラスを勝ったスマートジュリアスは昇竜Ｓ（３月１５日、中京競馬場・ダート１４００メートル）に向