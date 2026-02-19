TBS系「ひるおび」ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）は中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で1位、坂本花織（シスメックス）が77.23点で2位、千葉百音（木下グループ）が74.00点で4位に入り、日本勢が好発進を決めた。19日のTBS系「ひるおび」には女子シングルのソルトレークシティー、トリノ五輪代表の村主章枝さんが出演。「久しぶりだ」「今の方が美しい」などの声がネット上に寄せ