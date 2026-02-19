向こう一週間は気圧の変化が比較的大きく、体調の乱れに注意が必要です。特に23日(月・祝)は北海道から九州にかけての広い範囲で、気圧変化による影響度が大きくなるでしょう。気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。23日に北海道から九州で影響度「大」向こう一週間の気圧予報では黄色や赤の表示が多くみられ、気圧変化による体調への影響が懸念されます。特に23日(月・祝)は北海道から九州にかけての広い範囲で、