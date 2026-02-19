アイドルグループ・日向坂46の高橋未来虹（※高＝はしごだか）、正源司陽子、大野愛実が19日、都内で行われた『Lemino NEXT STAGE』に登壇した。【動画】バラエティ力を褒められ照れる日向坂46・大野愛実＆正源司陽子＆〓橋未来虹冠番組『日向坂で会いましょう』が、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」にて配信されているが、イベント内では司会から「日向坂46はバラエティーに強いというイメージがすごくある」とコメント