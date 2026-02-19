モデルの蛯原友里（46）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でヒップホップグループの「RIP SLYME」ILMARI（50）との夫婦ショットを公開した。蛯原はILMARIとラグジュアリーブランド「エルメス」のイベントに出席したことを報告。「静かな強さと、積み重ねられてきた美学が溢れる世界観。素晴らしくて、最高すぎて、この場にいられたことが何より幸せでした」とつづった。ILMARIと寄り添う貴重な夫婦ショットも公開し、