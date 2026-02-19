アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は先月下旬に為替介入の前段となるドル円の取り引き水準の確認、「レートチェック」を実施していたことを認めました。FRBは18日、1月27日から28日にかけて開かれた金融政策を決める会合の議事録を公開しました。議事録によりますと、FRBの担当者は会合直前の数日間にレートチェック実施の報道を受けドルが大幅に下落したことを説明したうえで、この動きについて「ニューヨーク連