長岡市でダウンジャケット1着を万引きした疑いで、上越市の20代の男が19日に逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、上越市に住む無職の男（24）です。警察によりますと、男は去年11月27日午後3時半ごろ、長岡市の商業施設でダウンジャケット1着（販売価格7万7000円）を盗んだ疑いが持たれています。男は商品のダウンジャケットを着て店から出ていて、店からの被害届けで事件が発覚しました。警察の調べに対して、