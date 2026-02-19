総務省は、11県市町村の宿泊税の導入を、総務相が地方税法に基づき同意した。導入するのは、北海道小清水町、北海道洞爺湖町、長野県松本市、長野県野沢温泉村、宮崎県宮崎市、沖縄県、沖縄県石垣市、沖縄県宮古島市、沖縄県本部町、沖縄県恩納村、沖縄県北谷町。宿泊税額は1人1泊あたり、洞爺湖町は200円〜1,000円、松本市は150円（当初3年間は100円）、小清水町・宮崎市は200円、沖縄県は2％（上限2,000円、県と併せて市町村が宿