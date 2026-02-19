大阪府内のインフルエンザの患者数は、今月９日から１５日までの１週間に報告された定点あたりの報告数が「３１．４６」となり、先週に続いて「警報」の基準となる「３０人」を超えました。地域別にみると、南河内４５．００、北河内４１．２９、大阪市西部３５．６０、中河内３３．３１、泉州３２．７３となっています。大阪府内のインフルエンザをめぐっては、去年１１月に警報基準を超えたあと減少していましたが、先週再