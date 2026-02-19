JR東日本は最短1分で新幹線の予約ができる新サービスを、今年の秋に開始します。また、Suicaの新しいイメージキャラクターの発表日も公表されました。この秋に始まるのは、JR東日本エリアの新幹線のチケットレス予約に特化したサービス、「JRE GO」です。現在の「えきねっと」と違い、一度に対象区間の全ての列車が表示されるほか、トップ画面から直近の予約にアクセスでき、直前の変更もスムーズにできるということです。また、JR