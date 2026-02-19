長年自宅で保管していたいわゆる「タンス預金」を、まとめて銀行口座に入金した場合、「税務署に目を付けられるのではないか」「自分のお金でも税金がかかるのではないか」と不安を感じる人もいるかもしれません。 特に数百万円単位の現金を一度に入金すると、何らかの税務上の問題が生じるのではないかと考えがちです。 本記事では、タンス預金250万円を口座にまとめて入金した場合の税務上の取り扱いについて、制度の