男性９人組アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介（３３）が１９日、都内で行われた「好きを楽しむ。メルカード」新ＣＭ発表会に出席した。「メルカード」は、フリマアプリ「メルカリ」で不用品を売った売上金を支払いに充てられるクレジットカード。ポイント還元などもあり、不要になった推し活のグッズを売り、次の活動に充てる?循環型の推し活?を後押しするという。佐久間出演の新ＣＭは、２０日から順次放送され