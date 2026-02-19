【モデルプレス＝2026/02/19】映像配信サービス「Lemino」による新たなコンテンツラインナップを発表する「Lemino NEXT STAGE」が、2月19日に都内で開催された。【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開◆Leminoの新コンテンツ発表「Lemino NEXT STAGE」Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラ