BTSのカムバックに、世界中から熱い視線が注がれている。3月20日にリリースされるBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が、グローバルリスナーから爆発的な期待を集め、各種チャートで存在感を示している。【写真】BTS、7人揃った最新ショット2月19日、Spotifyによると、『ARIRANG』は2月18日付のSpotify「カウントダウン・チャート・グローバル（Countdown Charts Global）」で1位を獲得。1月21日付チャートで初登場1位を記録して以降